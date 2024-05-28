Максим Шевченко. Зачем Россия продала Аляску? Как испортились отношения России и США?

В 1732 году российские мореплаватели открыли Аляску, и до 1867 года полуостров являлся часть восточных земель Российской империи. После чего территория была продана американцам. Сегодня это один из крупнейших штатов США, где добывалось золото и энергоресурсы.

Зачем Россия пошла на этот шаг, как продажа Аляски повлияла на Российско-американские отношения, как передача полуострова влияет на современную геополитику, почему Черчиль ревностно следил за Сталиным и Рузвельтом — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. «Точка кипения» специальный проект «Вестника Кавказа».