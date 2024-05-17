Мордовия хочет улучшить авиасообщение с Дагестаном

Власти Мордовии обсудят увеличение числа полетов в Дагестан. Вопрос будет рассмотрен совместно с воздушной гаванью, перевозчиками и министерством.

Руководство Мордовии намерено улучшить полетную программу в Дагестан, сообщает пресс-служба Минэкономики и торговли этого региона.

В ведомстве заявили, что данный вопрос будет обсуждаться вместе с Госкомитетом по транспорту, воздушной гаванью республики, а также перевозчиками.

В министерстве напомнили об открытии авиасообщения между двумя регионами в мае. Там подчеркнули, что программа авиарейсов оказалась востребованной.

Однако, как заявили в Минэкономики, от программы пришлось отказаться из-за высокой загрузки первых рейсов. Причина связана с плохими погодными условиями и ранним стартом полетов.

Руководство Мордовии планирует плотно сотрудничать с туроператорами для организации путевок в Дагестан.