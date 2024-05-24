Сколько мигрантов работают в Грузии? Ответ Тбилиси

В Минтруда Грузии назвали число трудовых мигрантов, которые работают в стране. С сентября 2023 года в Грузии находится более 25 тыс иностранцев.

Министр труда Грузии Михаил Сарджвеладзе сообщил, что данные 25 тыс трудовых мигрантов зарегистрировали отечественные компании.

Глава ведомства заявил, что общее количество мигрантов с 1 сентября 2023 по 20 мая 2024 года, которые трудятся в Грузии, составляет 25 079 человек.

Сарджвеладзе подчеркнул, что мигрантам, зарегистрированным в министерстве, предоставляют особый вид на жительство.

В Грузии в сентябре ввели поправки «О трудовой миграции». Они регулируют деятельность иностранцев, которые находятся в стране. Кроме того, введено понятие «трудовой мигрант».