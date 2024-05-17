Вестник Кавказа

Полиция задержала 26 человек на митинге у здания МИД Армении

Полиция задержала 26 человек на митинге у здания МИД Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Протесты в центре армянской столицы не утихают вот уже три недели. На сегодняшней акции неповиновения правоохранители задержали 26 человек.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 26 человек на мирной акции неповиновения возле здания МИД Армении в Ереване. Об этом сообщает городская полиция.

Ранее сообщалось о приводе в участок 16 граждан, однако со временим их количество увеличилось до 26.

В пятницу участники шествия, во главе которого стоит архиепископ Баграт Галстанян, перекрыли входы и выходы из здания МИД. Они требовали встречи с главой ведомства Араратом Мирзояном.

Напомним, в течение трех последних недель в Ереване регулярно проходят митинги с требованием отставки премьера. Демонстранты также выступают за остановку делимитации армяно-азербайджанской границы и требуют заблокировать возвращение Азербайджану ряда сел.

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