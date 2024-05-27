Все плюсы отдыха в Абхазии назвали в АТОР

Абхазия составляет серьезную конкуренцию российским курортам, и часть туристов считают, что Абхазия лучше Сочи. О преимуществах отдыха в Абхазии 2024 рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Россияне любят ездить в Абхазию, которая на равных конкурирует с российскими туристическими локациями, потому что отдых в Абхазии обладает рядом преимуществ, рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Абхазия – серьезный конкурент нашим курортам, прежде всего, Сочи, поскольку у них общая точка входа – аэропорт Сочи. Мы ожидаем, что Абхазия примет около двух миллионов туристов. Это много. Скажем, Геленджик примет два миллиона. Так что это мощное направление", – констатировал он.

"Почему россияне любят ездить в Абхазию? Это немножко другой тип отдыха. Там не так шумно, например, как в Сочи. Там широкая береговая линия в отличие от Адлера, где у вас буквально пять метров от бетона до воды. Это более теплый регион в силу его географических особенностей, там на пару градусов теплее, чем в Сочи. Летом это неважно, но зато они начинают купаться в мае и заканчивают в октябре, когда в Сочи давно не купаются", – поведал вице-президент АТОР.

Эксперт также обратил внимание на экономичность отдыха в Абхазии. "Абхазия дешевле на 15-20%, чем Сочи, и туристы это ценят. То есть, это тихий, уютный отдых наедине с природой и с малым количеством людей. Все-таки люди устают от больших городов, от толп. И Абхазия – это такое место, где можно остаться даже одному", – заключил Сергей Ромашкин.