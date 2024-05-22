Севастополь и Форос соединит автобусный маршрут

Уже сегодня, 1 июня, из крымского Севастополя в Форос отправится новый междугородний автобусный маршрут, который пройдет через село Орлиное в Форос – он наверняка понравится жителям и гостям полуострова.

Сегодня, 1 июня, в Севастополе начнет работать новый автобусный маршрут – он пройдет из Севастополя через село Орлиное в Форос, сообщили в администрации автовокзала города-героя.

Новый маршрут – инициатива департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, она позволит не только развить маршрутную сеть автовокзала, но и будет востребована жителями и гостями города, передает "АиФ-Крым".

Гости города федерального значения неоднократно сетовали на то, что попасть в знаковые места города не отак-то просто, и администрация города пошла им навстречу.

На первых порах планируется, что по новому маршруту будет выполняться шесть автобусных рейсов в день, добавили в администрации.