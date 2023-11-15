"Красная Поляна" в Сочи начала летний сезон

Сочинский курорт "Красная Поляна" сегодня открыл летний сезон. Была подготовлена праздничная программа, которую организаторы приурочили к Дню защиты детей. Этим летом курорт ожидает увеличения турпотока.

Открытие летнего сезона состоялось сегодня на курорте "Красная Поляна" в Сочи, сообщили в его пресс-службе.

В сообщении уточнили, что первый день сезона совпал с международным праздником – Днем защиты детей.

"В честь праздника на курорте "Красная Поляна" подготовлена анимационная программа, концерт, конкурсы и эстафеты. Также запланированы мастер-классы от Академии райдеров, где детей научат ставить палатку, собирать походный рюкзак и проходить маршруты веревочного парка"

– пресс-служба

Новый летний сезон "Красная Поляна" встречает с двумя новыми, средними по сложности пешими маршрутами. Длина одного из них составляет 4 км. Эта тропа приведет путешественника к станции "канатки", где ранее располагался комплекс "Спартак". Второй маршрут длиннее – 6 км. Этот путь пролегает по буковому лесу.

В сообщении также говорится, что туристы активнее бронируют отдых на курорте на лето. В частности, предполагается, что турпоток превысит прошлогодний на 10%. Причины роста популярности назвала гендиректор Яна Перепечаева. По ее словам, он связан с общей тенденцией на увлечение россиян внутренним туризмом. Кроме того, отдохнувшие на курорте хотя бы один раз все чаще стремятся вернуться сюда. Привлекают отдыхающих и интересные события, которые организует "Красная Поляна": на лето 2024 планируется ряд масштабных фестивалей.