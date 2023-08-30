Двухметровую змею поймали в селе Георгиевского округа Ставрополья

Двухметровый уж стал незваным гостем одного из домовладений Георгиевского округа Ставрополья. Спасатели поймали ужа и отвезли в безопасное место.

В селе Георгиевского округа Ставрополья к местным жителям заполз двухметровый уж. Напуганные сельчане вызвали спасателей. Уж был оперативно пойман и доставлен в безопасное место.

«Незваным гостем оказался полоз длиной два метра. К счастью, змея не ядовита и не представляла опасности»

– и аварийно-спасательная служба края.

Какую змею поймали в Георгиевском округе?

Изучая фотографии, эксперты сделали вывод, что это была змея из семейства ужей. Ужи - это непозвоночные, обычно длинные и стройные змеи с вытянутой головой. Они не являются ядовитыми и обычно питаются мелкими грызунами, птицами и ящерицами.

Важно помнить, что даже неядовитые змеи могут быть опасными, если их пугать или беспокоить. Поэтому при встрече со змеей необходимо сохранять спокойствие, не приближаться к ней и не пытаться поймать или трогать. Лучше всего вызвать специалистов, которые занимаются ловлей и переселением диких животных.