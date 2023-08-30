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Ядовитая змея напала на ребенка в Дагестане

Ядовитая змея напала на ребенка в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ребенок был экстренно госпитализирован после нападения змеи в Дагестане. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Семилетний ребенок был госпитализирован после нападения змеи в дагестанском селе Каякент. Об этом проинформировали в Минздраве Дагестана. Сообщается, что малыш смог рассказать взрослым о случившемся, после чего за ним приехала бригада скорой. Благодаря своевременно оказанной помощи в настоящее время его здоровье вне опасности.

«Сейчас он получает все необходимое лечение, состояние на данный момент стабильное, находится под наблюдением врачей. Хотим предостеречь население, сезон активности ядовитых змей ещё не подошёл к концу»

– пресс-служба Минздрава Дагестана

В связи со случившимся в ведомстве призвали отказаться от прогулок по заросшим пустырям. В случае укуса змеи нужно незамедлительно обратиться к медикам.

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