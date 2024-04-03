Вестник Кавказа

Россия спустя 10 лет возобновит поезда в Беларусь

Россия спустя 10 лет возобновит поезда в Беларусь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дизельный поезд будет курсировать между Псковской и Витебской областями России и Беларуси. Перевозки на данном направлении не осуществлялись с 2014 года.

Летом между российским и белорусским регионами спустя десять лет снова восстановится региональное железнодорожное сообщение.

Предполагается упрощенная процедура пограничного контроля на данном участке. Составы будут курсировать между городами Великие Луки и Новосокольников с российской стороны и Алёща с белорусской стороны.

"С 5 июня 2024 года возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Псковской областью, которое было приостановлено 10 лет назад, в 2014 году"

– посольство Беларуси в Москве

На маршрут решено поставить дизельный рельсовый автобус.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1065 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске

Госстандарт Беларуси запретил подсолнечное масло &quot;Дары Кубани&quot;

Госстандарт Беларуси запретил подсолнечное масло "Дары Кубани"

Сочи и Минск расширяют сотрудничество

Сочи и Минск расширяют сотрудничество

Первый самолет с туристами из Беларуси прибыл в Дагестан

Первый самолет с туристами из Беларуси прибыл в Дагестан

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы