В Иране зарегистрировали 9 кандидатов в президенты

В четверг в Иране стартовала регистрация кандидатов в президенты на внеочередные выборы. В начале июня их рассмотрят на предмет квалификации.

В Иране продолжается регистрация кандидатов в президенты, которая стартовала в четверг 30 мая. Информацию об этом распространил портал IRNA.

Сообщается, что в списках кандидатов числятся бывшие и действующие депутаты парламента республики, помощник верховного лидера страны и бывший глава Центробанка ИРИ.

Регистрация претендентов на место президента Ирана продлится до понедельника. Далее квалификацию кандидатов рассмотрит Совет стражей конституции.

Полный список участников предстоящих выборов будет оглашен 11 июня.