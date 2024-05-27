Вестник Кавказа

В Иране зарегистрировали 9 кандидатов в президенты

В Иране зарегистрировали 9 кандидатов в президенты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четверг в Иране стартовала регистрация кандидатов в президенты на внеочередные выборы. В начале июня их рассмотрят на предмет квалификации.

В Иране продолжается регистрация кандидатов в президенты, которая стартовала в четверг 30 мая. Информацию об этом распространил портал IRNA.

Сообщается, что в списках кандидатов числятся бывшие и действующие депутаты парламента республики, помощник верховного лидера страны и бывший глава Центробанка ИРИ.

Регистрация претендентов на место президента Ирана продлится до понедельника. Далее квалификацию кандидатов рассмотрит Совет стражей конституции.

Полный список участников предстоящих выборов будет оглашен 11 июня.

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