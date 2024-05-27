Туркменистан организовал в Армении празднование Дня велосипеда

По инициативе туркменских дипломатов в столице Армении сегодня был спортивно отпразднован Всемирный день велосипеда. В велопробеге даже принял участие глава государства Никол Пашинян.

Дипломатическая миссия Туркменистана в Армении при участии ереванской мэрии провела сегодня в армянской столице празднование Всемирного дня велосипеда, учрежденного ООН в 2018 году.

Порядка трех сотен любителей велосипедной езды собрались вместе, чтобы празднично прокатиться по улицам Еревана. Не уточняется, по каким улицам пролегал маршрут велопробега.

К празднованию Всемирного дня велосипеда присоединился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он опубликовал в соцсетях короткое видео о том, как в одиночестве едет на велосипеде по пустой автомобильной дороге. Неизвестно, в какой части республики катался глава государства.

Так или иначе, и велолюбители, и Пашинян смогли без помех насладиться любимым транспортом, поскольку оппозиционное движение Баграта Галстаняна сегодня не проводило митингов ни в Ереване, ни в других городах Армении.