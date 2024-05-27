Вестник Кавказа

Фестиваль балета пройдет в Ереване

Пуанты
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В начале лета столица Армении примет Фестиваль балета. В нем примут участие российские и грузинские артисты. 

Уже в это воскресенье в Ереване стартует Фестиваль балета. Об этом сказано в сообщении городской мэрии. 

Фестиваль пройдет под открытым небом со 2 по 5 июня. 

Свое мастерство местной публике продемонстрируют артисты из Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна (Армения), Театра оперы и балета имени Палиашвили (Грузия) и Театра балета Бориса Эйфмана (Россия). 

Организаторы отмечают, что все желающие смогут посмотреть спектакли бесплатно. Для удобства зрителей будут розданы специальные подушки с сумками. 

Спектакли будут проходить ежедневно. Начало – в 20:00 по местному времени (19:00 мск). 

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