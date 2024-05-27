Фестиваль балета пройдет в Ереване

В начале лета столица Армении примет Фестиваль балета. В нем примут участие российские и грузинские артисты.

Уже в это воскресенье в Ереване стартует Фестиваль балета. Об этом сказано в сообщении городской мэрии.

Фестиваль пройдет под открытым небом со 2 по 5 июня.

Свое мастерство местной публике продемонстрируют артисты из Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна (Армения), Театра оперы и балета имени Палиашвили (Грузия) и Театра балета Бориса Эйфмана (Россия).

Организаторы отмечают, что все желающие смогут посмотреть спектакли бесплатно. Для удобства зрителей будут розданы специальные подушки с сумками.

Спектакли будут проходить ежедневно. Начало – в 20:00 по местному времени (19:00 мск).