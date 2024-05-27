Анапа бьет рекорды по спросу на летний отдых и росту цен

В этом году Анапа опережает Сочи и другие российские морские курорты по спросу среди туристов. Продажи туров выросли на 10%, цены на путевки - на 17%. Сегодня Анапа популярнее Сочи, сообщили в АТОР.

В АТОР рассказали о трендах, наблюдаемых перед началом летнего сезона 2024 года в России.

Большинство россиян для отдыха летом выбирают пляжные направления, на такие путевки у туроператоров приходится до 75% продаж. При этом самый востребованный курорт сегодня - Анапа. Город-курорт опередил Сочи по спросу и вышел на первое место у большинства операторов. Туры в Анапу россияне выбирают на 3-5% чаще, чем туры в Сочи.

При этом средний чек за путевку в Анапу с прошлого года вырос на 17% - это максимальный рост среди южных курортов, и сравнялся с сочинским. В среднем туристы едут в Анапу на 9-10 суток и тратят на путевку 73-116 тыс рублей, не включая расходы на транспорт до места отдыха.

В целом спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос на 11%, больше всего прирост заметен по Анапе - плюс 10% и Геленджику - 10%. Сочи занимает только третье место, продажи туров на курорт выросли от прошлогодних показателей на 4%.