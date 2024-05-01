Вестник Кавказа

Статус города-курорта Анапа официально изменился

Статус города-курорта Анапа официально изменился
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анапа перестала быть городом-курортом. Официальный статус черноморской здравницы изменился 30 мая 2024 года.

Законодательное Собрание Краснодарского края сегодня приняло закон о наделении Анапы статусом муниципального округа.

Поменять статус курортного поселения было решено из-за того, что сейчас Анапа не соответствует некоторым критериям.

«В настоящее время муниципальное образование город-курорт Анапа не соответствует указанным критериям по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа»

– ЗСК

В связи с этим было решено наделить муниципальное образование город-курорт Анапа статусом «муниципальный округ».

Отметим, что на протяжении 30 лет Анапа является Федеральным курортным регионом для отдыха и лечения детей. Детско-подростковый бальнеологический курорт отличается средиземноморским климатом.

Поток туристов в Анапу растет ежегодно, согласно прогнозам, по итогу 2024 года он увеличится на 25%.

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