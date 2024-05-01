Статус города-курорта Анапа официально изменился

Законодательное Собрание Краснодарского края сегодня приняло закон о наделении Анапы статусом муниципального округа.
Поменять статус курортного поселения было решено из-за того, что сейчас Анапа не соответствует некоторым критериям.
«В настоящее время муниципальное образование город-курорт Анапа не соответствует указанным критериям по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа»
– ЗСК
В связи с этим было решено наделить муниципальное образование город-курорт Анапа статусом «муниципальный округ».
Отметим, что на протяжении 30 лет Анапа является Федеральным курортным регионом для отдыха и лечения детей. Детско-подростковый бальнеологический курорт отличается средиземноморским климатом.
Поток туристов в Анапу растет ежегодно, согласно прогнозам, по итогу 2024 года он увеличится на 25%.