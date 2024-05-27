Международный Challenge по гимнастике проходит в Баку

Накануне в азербайджанский столице стартовал спортивный Challenge по "Гимнастике для всех". Участие в нем принимают сотни спортсменов, разделенные на 61 команду

В эти выходные в столице Азербайджана проходит 2-й Бакинский международный Challenge по "Гимнастике для всех", в котором принимают участие гимнасты из четырех стран.

Торжественное открытие состоялось в Баку накануне.

Член Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики отметил, что в этом году количество команд, участвующих в фестивале, увеличилось на 17.

"Бакинский международный "Challenge" по "Гимнастике для всех" мы проводим каждый год. И если в прошлом году участвовали 44 команды, то в текущем году число команд увеличилось. Во 2-м Бакинском международном "Challenge" по "Гимнастике для всех" принимают участие 867 гимнастов из 61 команды. Для нас большая гордость, что из года в год количество гимнастов увеличивается"

– Руслан Эйвазов

Напомним, участники гимнастического фестиваля выступают в двух возрастных категориях - младше 50 лет и старше 50 лет. Этот спортивный праздник объединяет людей вне независимости от возраста и уровня физической подготовки. В рамках фестиваля организованы различные мастер-классы и развлекательные программы для представителей всех возрастных групп.