Вестник Кавказа

Умар Нурмагомедов может подраться за титул

Умар Нурмагомедов может подраться за титул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
UFC хочет предоставить Умару Нурмагомедову чемпионский бой. На 3 августа у него запланирован поединок с Кори Сэндхагеном.

Российский боец смешанных единобороств Умар Нурмагомедов может подраться за чемпионский титул, сообщил глава UFC Дана Уайт.

Он заявил, что, если Умар победит 3 августа американца Кори Сэндхагена, то ему будет открыта дорога к чемпионскому титулу.

Уайт добавил, что поединок между Нурмагомедовым и Сэндхагеном, который пройдет в Абу-Даби 3 августа, будет за звание претендента номер один среди легчайшевесов.

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