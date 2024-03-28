Умар Нурмагомедов может подраться за титул

UFC хочет предоставить Умару Нурмагомедову чемпионский бой. На 3 августа у него запланирован поединок с Кори Сэндхагеном.

Российский боец смешанных единобороств Умар Нурмагомедов может подраться за чемпионский титул, сообщил глава UFC Дана Уайт.

Он заявил, что, если Умар победит 3 августа американца Кори Сэндхагена, то ему будет открыта дорога к чемпионскому титулу.

Уайт добавил, что поединок между Нурмагомедовым и Сэндхагеном, который пройдет в Абу-Даби 3 августа, будет за звание претендента номер один среди легчайшевесов.