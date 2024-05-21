Касым-Жомарт Токаев инспектирует Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы с рабочим визитом – в ходе поездки он осмотрит новый терминал аэропорта мегаполиса, а также проведет встречи с представителями научной интеллигенции и бизнес-кругов.

Президент Казахстана совершает рабочую поездку в крупнейший мегаполис страны – город Алматы. Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева началась с посещения нового международного терминала крупнейшей воздушной гавани страны, сообщили в Аккорде.

Касым-Жомарт Токаев уже принял директора ТОО "Дорожный научно-производственный центр" Багдата Телтаева, передает Sputnik Казахстан.

"Встреча была посвящена обсуждению перспектив развития дорожной инфраструктуры в Алматы и стране в целом, внедрению инновационных технологий и подготовке кадров в данной области"

- Аккорда

Глава Казахстана узнал о ключевых проблемах и вызовах, связанных с динамичным развитием мегаполисов, Телтаев рассказал ему об успешном опыте дорожного строительства, которое президент намерен внедрить повсеместно.

Также казахстанский лидер принял эколога, руководителя проекта ECO Network Евгения Мухамеджанова, который предложил вовлечь в решение экологических проблем неправительственные организации и бизнес для формирования экологической культуры.

Также ожидается, что глава государства посетит ряд других объектов, а также проведет встречи с представителями научной интеллигенции, бизнес-кругов, руководителями ряда международных организаций.