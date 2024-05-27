Глава МИД Турции едет с историческим визитом в Китай

Хакан Фидан отправится в Китай в понедельник. В ходе трехдневной поездки он пообщается с официальными лицами КНР и посетит Синьцзян-Уйгурский автономный район.

В понедельник глава МИД Турции отправится в Китай. Об этом информируют 2 июня дипломатические источники республики.

Трехдневная поездка Хакана Фидана состоится по приглашению его китайского коллеги Ван И. Это будет его первый визит в КНР в качестве руководителя ведомства.

Ожидается, что турецкий министр проведет ряд встреч с официальными лицами Китая. В частности, он пообщается с двумя вице-президентами – Хань Чжэном и Чэнь Вэньцином.

Кроме того, Фидан побывает 4-5 июня в Урумчи и Кашгаре. Последний раз представитель республики высокого уровня приезжал в Синьцзян-Уйгурский автономный район весной 2012 года. Ту поездку совершил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший на тот момент пост премьера.