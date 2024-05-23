Эрдоган призвал Армению избавиться от пагубного влияния зарубежной диаспоры

Лидер Турции призвал власти Армении не упустить возможность подписать мирный договор с Азербайджаном и избавиться от влияния третьих стран.

Армении необходимо не упустить возможность заключения мирного договора с Азербайджанской Республикой и отказаться от давления западных партнеров. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в процессе мероприятия посвященного международным учениям EFES-2024.

Он отметил, что именно сейчас у РА появилась уникальная возможность добиться устойчивости в регионе.

Также президент подчеркнул, что будущее республики связано с государствами региона, поэтому власти Армении должны сделать все возможно для достижения стабильности на Южном Кавказе.

"Такую возможность нельзя упускать. Армения должна избавится от пагубного влияния третьих стран и своей диаспоры за рубежом, это все больше приблизит ее к миру. Кроме того, армянский народ должен осознать, что его будущее связано со странами региона, соседями, с которыми они сосуществовали на протяжении веков, и продолжат сосуществовать и впредь. Армения также должна иметь мужество, чтобы сделать все необходимое для достижения этих целей"

- Реджеп Тайип Эрдоган