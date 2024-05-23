Эрдоган: мы гордимся успехами Азербайджана

Президент Турции поздравил лидера Азербайджанской Республики с национальным праздником Днем независимости и подчеркнул, что Анкара гордится прогрессом Баку.

Прогресс Азербайджана в регионе и ближайшей географии вызывает гордость. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном письме, которое было отправлено лидеру Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости страны.

"Мы всегда гордимся прогрессом, достигнутым Азербайджаном как в регионе, так и в ближайшей географии, и очень рады общему стремлению и дальше укреплять наши стратегические отношения высокого уровня в духе "Одна нация – два государства"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган подчеркнул, что Анкара гордится путем, который совершил Азербайджан с момента получения независимости.

В заключении он пожелал лидеру республики здоровья и счастья, братскому азербайджанскому народу – благоденствия и благополучия.