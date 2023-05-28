Российский лидер поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

Владимир Путин направил поздравления президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с празднованием в стране Дня независимости.

Президент РФ Владимир Путин отправил письмо с поздравлениями лидеру Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости. Информация об этом была опубликована на официальной странице президента АР.

В письме российский президент подчеркивает, что Азербайджан добился больших успехов в развитии и пользуется авторитетом в мире.

Кроме этого, республика активно участвует в решение мировых вопросов.

Он подчеркнул, что развитие сотрудничества России и Азербайджана способствует продвижению безопасности и стабильности в регионе.

"Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии"

- Владимир Путин

В заключении президент РФ пожелал Ильхаму Алиеву здоровья и успехов, а гражданам республики – счастья и процветания.