Вестник Кавказа

Российский лидер поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

Российский лидер поздравил президента Азербайджана с Днем независимости
© Фото: АЗЕРТАЖД
Владимир Путин направил поздравления президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с празднованием в стране Дня независимости.

Президент РФ Владимир Путин отправил письмо с поздравлениями лидеру Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости. Информация об этом была опубликована на официальной странице президента АР.

В письме российский президент подчеркивает, что Азербайджан добился больших успехов в развитии и пользуется авторитетом в мире.

Кроме этого, республика активно участвует в решение мировых вопросов.

Он подчеркнул, что развитие сотрудничества России и Азербайджана способствует продвижению безопасности и стабильности в регионе.

"Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии"

 - Владимир Путин

В заключении президент РФ пожелал Ильхаму Алиеву здоровья и успехов, а гражданам республики – счастья и процветания.

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