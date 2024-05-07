Из Ростова в Семикаракорск начинают ходить скоростные "Валдаи"

Уже 23 июня из Ростова-на-Дону в донской Семикаракорск в регулярный рейс по Дону отправится первое скоростное речное судно "Валдай". Оно будет и пассажирским, и туристическим – его пассажиры смогут познакомиться с традициями донского казачества.

В воскресный день, 23 июня, из Ростова-на-Дону в Семикаракорск выйдет в свой первый рейс скоростное судно "Валдай", сообщил глава донского региона Василий Голубев. В первую очередь маршрут будет экскурсионным, а его пассажиры смогут познакомиться с казачьими традициями и посетить историко-археологический музей в Семикаракорске.

Маршрут набирает популярность и у жителей региона – удобное водное сообщение уже привлекло более 5 тыс человек, сообщают власти региона, передает "АиФ-Ростов".

Стоимость билетов пока не называется, но ожидается, что поездка будет вполне приемлемой по цене.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в середине мая донские корабелы протестировали новый речной маршрут, по которому в скором времени пойдет корабль на подводных крыльях "Валдай–45" – он соединит Ростов-на-Дону с Семикаракорском и на первых порах будет чисто туристическим.