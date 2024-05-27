Оппозиция Армении пообещала новые митинги на выходных

Оппозиционное движение Армении анонсировало акции протеста в столице республики и Гюмри 1 и 2 июня.

Руководитель армянского оппозиционного сообщества "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян сообщил, что планирует провести новые митинги в Ереване и Гюмри. Об этом он рассказал на встрече со своими сторонниками около церкви Святой Анны в столице республики.

По словам Галстаняна, в субботу 1 июня состоится акция протеста в Гюмри, затем 2 июня лидер оппозиции планирует провести встречу со своими единомышленниками в центре Еревана. Далее шествие проследует к зданию правительства.

Уличные акции, которые возглавил архиепископ Баграт Галстанян начались на фоне делимитации границ между Азербайджаном и Арменией. Оппозиционное сообщество не разделяет политические взгляды премьера страны Никола Пашиняна и требует его отставки.