В Северную Осетию пришла сеть "Лента"

Первый гипермаркет "Лента" начал работать в Северной Осетии. Магазин во Владикавказе будет открыт 24 часа в сутки.
Сегодня во Владикавказе состоялось открытие магазина "Лента", это первый гипермаркет сети в регионе, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Меньше года прошло с момента подписания соглашения о строительстве торгового комплекса, и вот сегодня он уже открывает свои двери для жителей и гостей республики"
– Меняйло
Торжественное открытие торгового зала провели накануне.
В магазине "Лента" в Северной Осетии будет представлена в том числе продукция местных производителей, например молочные продукты, хлебобулочные изделия, напитки.
Открытие супермаркета позволило создать в республике около сотни рабочих мест. "Лента" в Северной Осетии будет работать круглосуточно.
"Лента" во Владикавказе расположилась в районе Архонского шоссе.