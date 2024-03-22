Вестник Кавказа

В Северную Осетию пришла сеть "Лента"

В Северную Осетию пришла сеть "Лента"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый гипермаркет "Лента" начал работать в Северной Осетии. Магазин во Владикавказе будет открыт 24 часа в сутки.

Сегодня во Владикавказе состоялось открытие магазина "Лента", это первый гипермаркет сети в регионе, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Меньше года прошло с момента подписания соглашения о строительстве торгового комплекса, и вот сегодня он уже открывает свои двери для жителей и гостей республики"

– Меняйло

Торжественное открытие торгового зала провели накануне.

В магазине "Лента" в Северной Осетии будет представлена в том числе продукция местных производителей, например молочные продукты, хлебобулочные изделия, напитки.

Открытие супермаркета позволило создать в республике около сотни рабочих мест. "Лента" в Северной Осетии будет работать круглосуточно.

"Лента" во Владикавказе расположилась в районе Архонского шоссе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1540 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пробка на &quot;Верхнем Ларсе&quot; собрала несколько сотен большегрузов

Пробка на "Верхнем Ларсе" собрала несколько сотен большегрузов

Майя Ломидзе: Южный Кавказ востребован на российском туристическом рынке

Майя Ломидзе: Южный Кавказ востребован на российском туристическом рынке

Масштабный футбольный турнир среди школьников провели в Северной Осетии

Масштабный футбольный турнир среди школьников провели в Северной Осетии

Масштабный ремонт дорог проведут в Северной Осетии

Масштабный ремонт дорог проведут в Северной Осетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы