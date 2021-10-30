Электричка насмерть сбила пожилую женщину в Гюмри

Женщина попала под электропоезд в Гюмри, о трагедии рассказали в пресс-службе ЮКЖД.

Как сообщает Sputnik Армения, инцидент случился в районе Ереванского шоссе в 11.51 (10.51 мск).

По словам очевидцев, женщина лет 55-60 пыталась перебежать через пути перед приближающейся электричкой Ереван-Гюмри, но не успела и была сбита.

Личность погибшей устанавливается. На месте ЧП работают правоохранители.

В ЮКЖД добавили, что она переходила через железную дорогу в неположенном месте.