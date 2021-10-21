Матвиенко рассказала том, как привилась назальной вакциной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что для защиты от коронавируса использовала назальную вакцину от коронавируса в виде спрея.

"Я перенесла ее хорошо, как раз у меня был период очень активного общения с людьми, все обошлось, я не заболела. Но я слежу за антителами, если будет снижение, я обязательно пойду на ревакцинацию", - сказала Спикер СФ.

Матвиенко уточнила, что назальная вакцина является дополнительной защитой от вируса для тех, кто переболел, вакцинировался или обладает высоким уровнем антител, передает ТАСС.