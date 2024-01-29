Российские и узбекистанские парламентарии встретятся в Москве

В Москву приедет делегация парламента Узбекистана, ее возглавит Нуриддин Исмоилов. Она проведет переговоры с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
Делегация узбекистанского парламента совершит визит в Москву, он продлится с 19 по 20 февраля, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента Узбекистана.
Как заявила в Ташкенте, делегацию возглавит спикер Нуриддин Исмоилов. В ходе визита запланированы встречи делегации с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В ходе встреч стороны обсудят расширение и укрепление межпарламентских связей, усиление сотрудничество в данном направлении. Кроме того, состоится первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.