Вестник Кавказа

Российские и узбекистанские парламентарии встретятся в Москве

Российские и узбекистанские парламентарии встретятся в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москву приедет делегация парламента Узбекистана, ее возглавит Нуриддин Исмоилов. Она проведет переговоры с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Делегация узбекистанского парламента совершит визит в Москву, он продлится с 19 по 20 февраля, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента Узбекистана.

Как заявила в Ташкенте, делегацию возглавит спикер Нуриддин Исмоилов. В ходе визита запланированы встречи делегации с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе встреч стороны обсудят расширение и укрепление межпарламентских связей, усиление сотрудничество в данном направлении. Кроме того, состоится первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

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