Российские туристы устремились в Узбекистан

Туристы из России стали чаще посещать Узбекистан. В прошлом году туристический поток из РФ увеличился на почти на 26% и составил более 700 тыс человек.

Поток туристов из России в Азербайджан в 2023 году увеличился почти на 26% по сравнению с позапрошлым годом. Об этом рассказали в агентстве по статистики республики.

Отмечается, что ведомство вело учет по нескольким туристических направлениям: отдых, обучение, рабочие поездки, лечение, посещение родственников.

"В 2023 году из Российской Федерации в Узбекистан с туристическими целями прибыли 714 282 человека, в то время как в 2022 году этот показатель составил 567 725 человек"

– Агентство статистики Узбекистана

Ранее агентство распространяло информацию о том, что общее число зарубежным туристов выросло на 27% за 2023 год и достигло 6,6 млн человек.

Отмечается, что власти Узбекистана планируют нарастить туристический поток из РФ до 1 млн человек к 2025 году.

Сейчас российский туристы занимают четвертое место по посещаемости республики. На первых трех местах находятся путешественники из Казахстана, Таджикистана и Киргизии.