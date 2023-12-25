Узбекистан откроет на курортах Luxury tourism village

Амирсой, Чимган и Заамин привлекут туристов торгово-развлекательными комплексами. Различные брендовые магазины и отделения duty free будут открыты в Luxury tourism village.

В Узбекистане комплексно взялись за развитие туризма. Привлекать гостей планируется, в том числе, шоппингом.

Указ президента Шавката Мирзиеева «О мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в республику и дальнейшему активизации внутреннего туризма» предусматривает открытие крупных торгцентров на курортах «Амирсой», «Чимган», «Заамин».

ТРК под названием Luxury tourism village позволят отдыхающим совершать покупки в магазинах duty free, а также в брендовых бутиках. Открыть торговые комплексы решено на горнолыжном курорте «Амирсой», всесезонном курорте «Чимган», а также в туристско-рекреационной зоне «Заамин».

Из документа следует, что туристские центры, включающие гостиницы и торговые центры, будут построены в районах и городах Узбекистана, обладающих высоким туристическим потенциалом.

Кроме того, повысить турпоток в республике поможет Международная неделя моды «Шелковые ткани Узбекистана», проводить ее будут в конце мая раз в два года.