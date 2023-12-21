Узбекистан привлечет туристов базарами

В Узбекистане появятся новые туристические объекты. Глава республики поручил реконструировать рынки и сделать их визитной карточкой страны.

Узбекистан модернизирует рынки и сделает их привлекательными для туристов. Торговые площадки станут визитной карточкой республики. Такую информацию опубликовала пресс-служба главы РУ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать проект торговых комплексов, которые отразили бы культуру и самобытность страны.

Отмечается, что рынки республики являются одними из точек притяжения туристов, поэтому их необходимо реконструировать.

"Следует превратить рынки в «визитную карточку» страны, сохранив их уникальные особенности. Магазины продуктов питания, одежды, ювелирных изделий, гастрономические, развлекательные заведения должны гармонично дополнять друг друга и привлекать покупателей и туристов"

- Шавкат Мирзиеев

В планах у властей реализовать проект туристических рынков в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве.

Также в республике предусмотрено строительство новых гостиничных комплексов и баз отдыха, которые будут расположены в живописных районах страны.

Для создания этих проектов власти страны намерены привлечь, в том числе иностранных специалистов.