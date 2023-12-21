Вестник Кавказа

Узбекистан привлечет туристов базарами

Узбекистан привлечет туристов базарами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане появятся новые туристические объекты. Глава республики поручил реконструировать рынки и сделать их визитной карточкой страны.

Узбекистан модернизирует рынки и сделает их привлекательными для туристов. Торговые площадки станут визитной карточкой республики. Такую информацию опубликовала пресс-служба главы РУ. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать проект торговых комплексов, которые отразили бы культуру и самобытность страны. 

Отмечается, что рынки республики являются одними из точек притяжения туристов, поэтому их необходимо реконструировать. 

"Следует превратить рынки в «визитную карточку» страны, сохранив их уникальные особенности. Магазины продуктов питания, одежды, ювелирных изделий, гастрономические, развлекательные заведения должны гармонично дополнять друг друга и привлекать покупателей и туристов"

- Шавкат Мирзиеев 

В планах у властей реализовать проект туристических рынков в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. 

Также в республике предусмотрено строительство новых гостиничных комплексов и баз отдыха, которые будут расположены в живописных районах страны. 

Для создания этих проектов власти страны намерены привлечь, в том числе иностранных специалистов.

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