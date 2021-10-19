Central Asia Motors запустит выпуск электромобилей в Фергане

В декабре этого года в Узбекистане выпустят первые электромобили, компания Central Asia Motors в тестовом режиме соберет выпустит ряд моделей китайских электромобилей, пишет Podrobno.uz.

Электрокары будут собирать на Ферганском механическом заводе, стоимость проекта оценивается в $50 млн. Он будет реализован поэтапно и завершится к концу 2022 года. Ожидается, что на заводе можно будет выпускать до 10 тыс электромобилей ежегодно. Производство создаст в регионе более 300 рабочих мест.

В этом году на заводе выпустят несколько моделей гибридных автомобилей, сказывается недостаточная развитость инфраструктуры и отсутствие зарядных станций.