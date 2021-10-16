Акция противников Саакашвили проходит возле Руставской тюрьмы

У здания тюрьмы в городе Рустави, где сидит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, собрались несколько сотен человек. Протестующие обвиняют его в репрессиях во время правления.

"Многим в Грузии пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе. Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы. Ты не выйдешь из тюрьмы", - обратился со сцены к Саакашвили бывший политзаключенный Тристан Цителашвили, пишет Sputnik Грузия.

Отмечается, что участники акции протеста выкрикивают в адрес бывшего главы государства "убийца", "мучитель". Они также развернули транспарант, на котором написано "Палач в тюрьме".

"Я бывший политзаключенный. Это не только моя боль и моих соратников. Нам приходится снова проводить акции и напоминать обществу об этом", - сказал один из участников протеста.