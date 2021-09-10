Транспортники Таганрога завершили первый этап реконструкции трамвайных линий

В донском Таганроге завершился первый этап реконструкции трамвайной инфраструктуры, - сообщили на официальной страничке проекта в социальных сетях.

Компания "Синара", осуществляющая модернизацию трамвайной сети по концессионному соглашению, реконструировала 10,6 км путей: было уложено свыше 17 тыс шпал и 25,6 тыс кв метров железобетонных плит, убраны старые рельсы и изъяты 11,8 тыс кубометров грунта. Также рабочие установили 20 остановочных павильонов, - передает "АиФ-Ростов".

Уже в нынешнее воскресенье, 12 сентября, на обновленные трамвайные линии выйдет первая десятка современных бесшумных и удобных для маломобильных граждан трамваев.

Второй этап реконструкции, в рамках которого создадут 45 км трамвайных сетей и поставят на рельсы 60 низкопольных вагонов, планируют закончить до октября 2022 года.