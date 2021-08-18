В КЧР установлен мировой рекорд по ночному высокогорному погружению

Дайверы из Краснодарского края и Беларуси установили мировой рекорд, совершив ночное высокогорное погружение в самое большое озеро Кавказского заповедника - озеро Безмолвия, сообщает пресс-служба министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии.

"Участники экспедиции поднялись на высоту 2550 м и опустились на глубину озера в 16,2 м. В результате был установлен мировой рекорд - "Самое глубокое ночное погружение с аквалангом на наибольшей высоте", - сказал сотрудник министерства.

Отмечается, что по итогам погружения будет создана первая 3D-модель озера.