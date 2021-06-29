Цистерны с бензином едва не опрокинулись в Нур-Султане

Железнодорожные цистерны с бензином едва не сошли с рельсов в Нур-Султане, о ЧП сообщают казахские СМИ.

Инцидент произошел в районе Лесозавода.

В нацкомпании "Казакстан Темiр Жолы" ("Казахстанские железные дороги") прокомментировали произошедшее.

"Тупик находится в частных руках. Владельцы уже сливают груз. Они попросили помощи у КТЖ поднять накренившиеся цистерны и восстановить рельсы", - приводит слова представителя КТЖ Кайсара Жумабайулы Sputnik Казахстан.