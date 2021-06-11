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Путин наградит работников центра Чумакова орденами Пирогова и Почета

Путин наградит работников центра Чумакова орденами Пирогова и Почета

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и Почета сотрудников центра имени Чумакова за участие в создании противокоронавирусной вакцины. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Отмечается, что за активное участие в создании и производстве препарата от коронавируса орден Пирогова вручат руководителю направления по качеству и разработкам центра Александре Синюгиной.

Также, согласно указу, орденом Почета наградят руководителя направления по работе с регуляторными органами и продажам центра Чумакова Екатерина Кордубан.

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Вестник Кавказа

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