В России испытают атикоронавирусную вакцину для детей

Российская академия наук дала разрешение на исследования обновленной вакцины против коронавируса для детей в возрасте 6-11 лет – вскоре ее испытают на маленьких добровольцах, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вскоре в России появится обновленная эффективная вакцина против коронавируса, которая будет предназначена для защиты от болезни детей в возрасте от 6 до 11 лет, рассказал директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Что касается младшей категории детей, 6-11 лет, то совсем недавно, буквально неделю назад, мы получили разрешение на эту работу от Российской академии наук, от экспертов"

- Александр Гинцбург

Сейчас начинается набор этой меньшей возрастной группы, добавил глава центра, передает ТАСС.

Все исследования будут проходить через экспертизу РАН, и только после этого детская вакцина с обновленным антигенным составом будет введена в гражданский оборот.