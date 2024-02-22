Минздрав зарегистрировал новый "Спутник V"

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" с обновленным составом – теперь она может применяться для вакцинации граждан, а в скором времени завершатся испытания аналогичной вакцины для подростков 6-11 лет.

Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом, внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Обновленный "Спутник V" получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию"

- Александр Гинцбург

В России уже есть антикоронавирусная вакцина с обновленным антигенным составом – это "Спутник Лайт", официально зарегистрированная в Минздраве страны. Что касается вакцины для подростков, то регистрация "Спутника V" дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины и для них – ожидается, что они завершатся к концу марта, после этого в Минздрав будут поданы документы для регистрации препарата, добавил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.