Аксенов раскритиковал качество азовской воды

Минерализация воды из недр Азовским морем может быть слишком высока для подачи в водопроводную сеть, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Вода под Азовским морем есть... Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, она имеет... количество твердых частиц с превышением нормы и всего остального – минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо. Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально", - отметил Аксенов, передает Крыминформ.

При таком раскладе этот проект придется "забыть" и ставить две опреснительные установки, которые планируют возвести в сакском поселке Фрунзе и в Ялте.