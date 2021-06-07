Россия ответила Канаде санкциями против девяти чиновников

Россия внесла в черный список девять граждан Канады, им запрещен въезд на территорию страны. В список вошли лица, причастные к формированию и проведению антироссийского курса.

"В ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния российского гражданина Алексея Навального принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады", - говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В черный список попали министр юстиции и генпрокурор Канады Дэвид Ламетти, глава федеральной тюремной службы Канады Энн Келли, министр по взаимодействию с регионами Канады Доминик Леблан, заместитель министра национальной обороны Канады Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады Майк Руло, комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркес и контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады Скотт Бишоп.

По словам Захаровой, власти Канады продолжают поддерживать антироссийские инициативы, "проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела".

Она добавила, что такое поведение "негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс".

Россия по-прежнему готова выстраивать конструктивные отношения с Канадой, несмотря на культивируемые частью канадского истеблишмента русофобские настроения, подчеркнула представитель МИД РФ. "Российская сторона остается открытой, когда и если к этому будут готовы в Оттаве, к развитию наших отношений на основе принципов взаимного уважения с упором на сотрудничество в таких областях объективно совпадающих интересов, как Арктика, региональные и бизнес-связи", - сказала она.

Правительство Канады ввело санкции в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников 24 марта.