Набиуллина допустила "ограничения" против отказавшихся от карт Мир стран

Страны, которые отказались от работы с картами Мир, могут столкнуться с санкциями со стороны России, если не будут готовы к поиску альтернативных решений, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Россия может ввести определенные ограничения в отношении государств, решивших отказаться от сотрудничества с РФ по карте Мир, предупредила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Таким образом, как сообщает "Парламентская газета", она ответила на вопрос о мерах в отношении "формально дружественных" стран, которые отказались от использования "Мира".

Глава регулятора пояснила, что с дружественными странами Москва ведет диалог о сохранении существующей инфраструктуры, прорабатывается возможность альтернативных способов, каких именно – она не стала раскрывать.

"Но мы объясняем нашим партнерам, что в наших взаимных интересах создавать такие работающие механизмы платежей. Они тоже заинтересованы в расширении турпотоков из России, заинтересованы в переводах"

– Набиуллина

Она заявила и о том, что в отношении определенных стран, возможно, придется ввести ограничения или установить определенные запреты, которые, тем не менее, остаются крайней мерой: их имеет смысл подключать только в том случае, если партнеры отказываются от конструктивного поведения и не ищут альтернативы.

Где принимают за границей карты Мир?

На данный момент картой Мир без ограничений можно воспользоваться только в Абхазии, Южной Осетии и Беларуси.

Полностью платежная система перестала работать в Турции, Узбекистане и Киргизии.

Совершить операции по карте Мир только в некоторых банках можно в Армении, Таджикистане, Казахстане и некоторых других странах.