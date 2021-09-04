Импортное пиво могут запретить в России

Запрет на импорт пива может быть введен в РФ. Такую инициативу продвигают в Госдуме. Ее основная задача – развитие технологического суверенитета страны.

О плюсах отказа от зарубежного пива, импорт которого в скором времени может быть запрещен в России, рассказала депутат Госдумы Тамара Фролова.

Она прокомментировала обращение главы комитета ГД по региональной политике Алексея Диденко к премьеру Михаилу Мишустина: парламентарий попросил внести импортную пивную продукцию в список сельхозпродукции и продовольствия из недружественных стран, передает РИА Новости.

Фролова подчеркнула, что пиво никак нельзя назвать продуктов первой необходимости, так что без него вполне можно обойтись.

"Я считаю, что это станет логическим продолжением темы наведения порядка с "наливайками". В первом чтении мы с коллегами-депутатами уже рассмотрели законопроект, который ограничивает их работу"

– депутат

Кроме того, законодатель объяснила, что запрет заграничного пива станет частью общего развития российского технологического суверенитета. Мера позволит отказаться от поддержки, хоть и косвенной, экономики недружественных стран. При этом поддержку получат отечественные пивовары. В каком-то смысле запрет импортного пива станет еще одним ответом на экономические санкции против России.

Наконец, обратила внимание Фролова, ограничения на ввоз пива окажут позитивное влияние на здоровье россиян, ведь количество употребляемого алкоголя прямо влияет на продолжительность жизни.