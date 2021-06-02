Непогода задержала в Ростове четыре поезда дальнего следования

Мощный ливень, обрушившийся сегодня на Ростовскую область, повредил железнодорожные пути, выбив из графика пять поездов, - сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.

Пути размыло между станциями Александровка и Кизитеринка на территории донской столицы – их засыпало песком и глиной, из-за чего и случилась задержка, - передает "АиФ-Ростов".

Из графика движения выбились поезда, следовавшие в Москву из Адлера и Анапы, в Новороссийск из Москвы, а также в Архангельск из Новороссийска. Была задержана и электричка Лихая – Ростов.

Для ликвидации последствий ливня железнодорожникам пришлось закрыть один путь из двух, - говорится в сообщении.