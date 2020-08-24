Товарные составы будут объезжать Абшерон

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) начали реконструкцию железной дороги Гюздек-Гарадаг в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, что позволит грузовым составам миновать Абшеронский полуостров, сообщили в пресс-службе ЗАО АЖД.

Новая дорога выведет маршруты поездов, направляющихся с севера на юг и обратно, за пределы Абшеронского полуострова. Ее протяженность составит 36 км, и вместе со всеми необходимыми ответвлениями предусмотрена прокладка 80 км путей, - передает Sputnik Азербайджан.

Прежняя линия Гюздек-Гарадаг, проложенная в 1963 году, была однопутной, что делало невозможным одновременное движение поездов в двух направлениях, помимо этого, за полвека эксплуатации ветка пришла в негодность.

На новой железной дороге Гюздек-Гарадаг будет возведено 63 инженерных сооружения, в том числе две станции, два моста, пять пешеходных переходов, четыре автомобильных переезда и четыре перехода для животных.

"Новая дорога пролегает по территории со сложным рельефом, поэтому к ее строительству мы привлекли большое количество тяжелой техники. Сейчас ведутся работы по сооружению земляного полотна пути и укладке дренажных элементов. Что касается верхнего строения пути, то сейчас мы занимаемся подготовкой балластного слоя", - рассказал заведующий лабораторией в отделе надзора за строительством АЖД Азер Мамедов.