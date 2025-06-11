"Линия памяти" и открытие иммерсивного музея: День памяти и скорби в Москве

22 июня в России – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни десятков миллионов человек. Память ее жертв почтили в Москве традиционной акцией "Линия памяти". В этот же день на Красной площади открылся иммерсивный музей.

День памяти и скорби – одна из самых страшных дат в отечественной истории – наступил в России.

Ровно 84 года назад в этот день началась Великая Отечественная война, ставшая частью Второй мировой войны. В ходе нее погибли 26,6 млн человек.

В трагическую дату по всей России прошли традиционные патриотические акции. Так, в Москве на Крымской набережной состоялась акция "Линия памяти". В ходе нее были зажжены 1418 свечей – по свече на каждый день войны.