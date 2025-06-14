Вестник Кавказа

Фестиваль Индии в Москве 2025: яркие краски Юга на Манежной площади

"Вестник Кавказа"
Куда сходить и что посмотреть в Москве? Фестиваль Индии 2025 проходит на Манежной площади. Танцы, представления и индийская кухня - показываем самые яркие и красивые фото индийского фестиваля в Москве

В Москве в эти дни проходит красочное мероприятие – Фестиваль Индии 2025, организованный в рамках фестиваля "Лето в Москве". 

Праздник устроен на Манежной площади. Насыщенная программа – мастер-классы, выступления артистов и танцевальные постановки – позволит полностью погрузиться в индийские традиции и обычаи. Москвичи и гости города смогут узнать о достопримечательностях и культуре Индии, а также отведать блюда индийской кухни.

"Вестник Кавказа" показывает на фото, как протекает Индийский фестиваль в Москве.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль Индии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
525 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.