«Твой отец мерзавец»: почему индийское кино теряет популярность?

Александр Клемент

Как-то во времена СССР в одном из центральных бакинских кинотеатров показывали индийский фильм. Переполненный зал был так поглощен захватывающим сюжетом, перипетиями и коллизиями взаимоотношений героев, что в какой-то момент перестал отделять происходящее на экране от реальности.

Дурные поступки и наклонности одного из главных героев, не дававшего единственной дочери разрешения на брак с горячо любимом молодым человеком, а уготовившем ей страдания в лице старика-богача, настолько возмутили зрителей, что на вопрос, адресованный героине на экране «А кто твой отец?» один из особо эмоциональных зрителей вскочил с места и прокричал: «Твой отец мерзавец!», вызвав бурную поддержку в зале.

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В те далекие времена индийский кинематограф был фантастически популярен. Современная киноиндустрия Индии обладает намного более мощным арсеналом технических приемов, однако о прежних успехах говорить не приходится. Прошли времена Раджа Капура и Наргис, до сих пор считающихся чуть ли не лучшими актерами Индии, уже не создается таких фильмов как «Бродяга», «Мое имя клоун», «Месть и закон».

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Это наверняка связано с большой доступностью всех видов развлечений, тем более в современных реалиях, где таким милым, но уж очень наивным образам и сюжетам нет места. Но главное, зритель перестал верить в сказку, с которой неразрывно связана сама идея индийского кинематографа, причем даже в фильмах с серьезным жизненным сюжетом.

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Даже когда индийские фильмы были популярны, среди эстетов кинематографа само обсуждение такого кино было немыслимо. Однако в простых зрителей они вселяли веру в то, что все еще может быть хорошо.

Сейчас индийские фильмы кажутся анахронизмом, они уже не забавляют зрителя, не отвлекают от забот, фактически утратив свою основную функцию.