Золотое кольцо осенью-2023: что посмотреть

На пороге осень - лучшая пора для недельного романтического, а также познавательного путешествия по городам Золотого кольца — одного из самых известных туристических маршрутов России. Это и Суздаль - музей под открытым небом, и Ярославль с лучшей набережной Волги, и Плещеево озеро... Все, что называли "золотым маршрутом из советского Интуриста".

История Золотого кольца связана с именем Юрия Бычкова, искусствоведа, обозревателя газеты "Советская культура", который в 1967 году опубликовал цикл статей о своем путешествии по городам Владимирской области. Его путевые заметки вышли под заголовком "Золотое кольцо" и были посвящены восьми: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Золотое кольцо называют "золотым маршрутом из советского Интуриста". Дороги за последнее время на маршруте заметно улучшились. Инфраструктура — где остановиться и где поесть — вполне на уровне. Прелесть маршрута в том, что города находятся недалеко друг от друга, примерно в часе-полутора езды от одной точки до другой. Обилие храмов, монастырей на относительно небольших территориях этих городов может вызвать у туристов перегруженность восприятия. Поэтому опытный гид посоветует перед началом поездки наметить план: в каком городе сосредоточиться на исторических и архитектурных памятниках, а в каком пробовать местную кухню или просто побродить по паркам и набережным.

На Золотом кольце это единственный город, относящийся к Московской области. Главная достопримечательность — Троице-Сергиева лавра, крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви. В обители 50 белокаменных строений — храмов, келий, гостиниц и трапезных для паломников. Самый большой храмом - Успенский собор. Над лаврой возвышается колокольня с колоколом весом в 72 тонны. В Троицком соборе лавры можно осмотреть древнейший иконостас России, в котором 40 икон — творения Андрея Рублева.

Старинная усадьба Абрамцево в окрестностях Сергиева Посада, бывшие владения семьи Аксаковых, известна тем, что там бывали Гоголю, художник Валентин Серов, там же снимались эпизоды фильма "Солярис" Андрея Тарковского.

Переславль-Залесский

От Москвы до Переславля-Залесского 134 км по отличной автодороге "Холмогор". Город расположен на берегу Плещеева озера и славится обилием монастырей и церквей, среди которых выделяется Спасо-Преображенский собор, где крестили Александра Невского.

Особого внимания достойно Плещеево озеро, где в XVII веке Петр I закладывал основы своей "потешной флотилии". В селе Веськово близ Переславля в 1803 году был основан музей-заповедник "Ботик Петра I", который действует по сей день и где можно увидеть ботик "Фортуна".

К памятникам языческой Руси относится Синий камень на территории национального парка "Плещеево озеро". Это ритуальный объект, который использовали славяне-язычники. Под воздействием дождевых капель цвет камня меняется от серого к синему. Посещая Синий камень, Туристы оставляют на поверхности камня монетку, загадывая при этом сокровенные желания.

Ростов Великий

Один из самых древних городов Центральной России. В Повести временных лет упоминается он в летописи 862 года. Небольшой город с населением в 30 тысяч человек называют жемчужиной Золотого кольца. Здесь прекрасно отдыхается, благодаря неспешным прогулкам по тихим улочкам и созерцанию множества архитектурных и культурных памятников, главный из которых - Ростовский кремль — бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии Ионы Сысоевича. Построен кремль в XVII веке. Задолго до самого кремля был воздвигнут находящийся в центре Соборной площади Успенский собор, знаменитый своей звонницей, состоящей из 15 колоколов. Звон этих колоколов слышен в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Здесь же на переходах Ростовского кремля снималась известная всем сцена погони.

Ярославль

Столица Золотого кольца - Ярославль - с населением в 100 тысяч человек была основана в 1010 году Ярославом Мудрым. Постепенно развиваясь, а к 1777 году получила статус губернского города. Отличное географическое расположение города по обе стороны Волги дало толчок бурному расцвету торговли. С приходом Петра I, который начал искать новые торговые пути, значение Ярославля несколько снизилось, здесь стали развивать промышленность.

Спасо-Преображенский монастырь

Одна из древнейших каменных построек, датируемая XII веком. Здесь любил проводить время Иван Грозный. В одном из помещений монастыря был обнаружен единственный рукописный экземпляр "Слова о полку Игореве". Монастырь знаменит своими настенными фресками XVI века.

Церковь Ильи Пророка

Церковь построена в 1647-1650 годах на средства купцов Скрипиных. Она расположена в центре Ярославля. Белоснежный фасад с зелеными куполами и резными наличниками отлично сохранил свой первозданный вид наряду с фресками и резным иконостасом. Посещение храма для внутреннего осмотра разрешено только в теплую погоду, так как высокая влажность и низкие температуры могут повредить поверхность фресок.

Волжская набережная

По отзывам туристов, это лучшее место в Ярославле. Протяженность 3 км. С набережной открываются великолепные виды на реку, музеи и Успенский собор.

Кострома

Административный центр Костромской области с населением в 277 тысяч человек. Речной порт на реке Волге. Основан в 1152 году Юрием Долгоруким. У города два туристических предназначения. Одно — для тех, кто интересуется культурно-архитектурными памятниками зодчества и тематическими музеями, и другое — для семей с детьми, которые любят Кострому за ее сказочность, за возможность посетить резиденцию Снегурочки с ее многочисленными развлечениями. Ипатьевский монастырь

Основная достопримечательность Костромы. Здесь во времена смуты на царство был избран Михаил Романов, с которого берет начало династия Романовых, правивших Россией более 300 лет. Главный храм монастыря, Троицкий собор хранит подлинники фресок крупнейшего иконописца второй половины XVII века Гурия Никитина. Здесь же можно полюбоваться пятиярусным золотым иконостасом в стиле барокко.

Недалеко от Костромы родился Иван Сусанин. Сегодня этот поселок носит его имя.

Кострому нередко называют сырной столицей по аналогии с костромским сыром. Здесь даже есть Музей сыра. А также развито ювелирное производство. Почти 50% всех ювелирных изделий страны производятся в Костроме.

Иваново

Город на берегу реки Уводи. Административный центр Ивановской области с населением в 360 тысяч человек. Город называют "текстильной столицей России", а также "городом невест". Там можно посоветовать Введенский женский монастырь - памятник архитектуры XX века; первое кирпичное здание города — Щудровская палатка, получившая название по имени владельца, купца Щудрова. В Музее ивановского ситца можно ознакомиться с уникальной коллекцией тканей, состоящей из полумиллиона экспонатов.

Суздаль

Город во Владимирской области. Основан в 1024 году. В 2024 году Суздаль будет отмечать 1000-летие. Суздаль часто называют музеем под открытым небом. Облик города — белокаменные стены кремля вдоль реки Каменки и переливающиеся на солнце купола церквей. А вокруг — сплошные зеленые луга. На площади в 15 кв. км - 32 действующих храма и более 150 памятников архитектуры. Границы города не менялись с XVIII века. Это одно из самых древних русских поселений, которое сохраняет первозданный облик и в наши дни. Население Суздали — чуть более 9000 тысяч человек. А в год сюда приезжает 1 млн 300 тысяч туристов. Описать все архитектурные и религиозно-культурные достопримечательности Суздали — дело неблагодарное. Такую жемчужину древней русской культуры надо увидеть своими глазами.