Сергиев Посад сохранит свой исторический облик

Опубликовано: 21:20, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стремительно меняется не только российская столица, но и Подмосковье – улучшается инфраструктура, строятся новые дороги и транспортные артерии, растут новостройки, но вот один его город, овеянный историей – Сергиев Посад – сохранит свой древний облик.

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о создании Фонда по сохранению исторического облика древнего Сергиева Посада, возглавит Фонд глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, а в его в попечительский совет войдет патриарх Кирилл, документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях сохранения, воссоздания исторического облика и развития города Сергиев Посад Московской области как национального духовного центра и объекта притяжения туристов постановляю: 1. Считать целесообразным создание Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской область, а также оказание ему государственной поддержки"

- Указ президента Российской Федерации

Фонд будет обеспечивать проведение и финансирование работ по созданию коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города, работ по реконструкции и капитальному ремонту его объектов, а также работ по сохранению и реставрации расположенных на территории города объектов культурного наследия народов России.

Сергиев Посад – любимое место отдыха россиян, желающих познакомиться с историей великой России. Город был основан указом Екатерины II 1782 года и был учрежден из сел и слобод около Троице-Сергиевой лавры, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его название связано с именем Сергия Радонежского, основателя лавры. Город знаменит и ставропигиальным мужским монастырем Русской православной церкви. Он входит в туристический маршрут "Золотое кольцо России".