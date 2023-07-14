Сергиев Посад сохранит свой исторический облик

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о создании Фонда по сохранению исторического облика древнего Сергиева Посада, возглавит Фонд глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, а в его в попечительский совет войдет патриарх Кирилл, документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях сохранения, воссоздания исторического облика и развития города Сергиев Посад Московской области как национального духовного центра и объекта притяжения туристов постановляю: 1. Считать целесообразным создание Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской область, а также оказание ему государственной поддержки"
- Указ президента Российской Федерации
Фонд будет обеспечивать проведение и финансирование работ по созданию коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города, работ по реконструкции и капитальному ремонту его объектов, а также работ по сохранению и реставрации расположенных на территории города объектов культурного наследия народов России.
Сергиев Посад – любимое место отдыха россиян, желающих познакомиться с историей великой России. Город был основан указом Екатерины II 1782 года и был учрежден из сел и слобод около Троице-Сергиевой лавры, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его название связано с именем Сергия Радонежского, основателя лавры. Город знаменит и ставропигиальным мужским монастырем Русской православной церкви. Он входит в туристический маршрут "Золотое кольцо России".